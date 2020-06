Gasperini: “Vogliamo arrivare quarti per giocare ancora in Champions League”

L’Atalanta vince 4-1 il recupero della 25esima giornata di Serie A contro il Sassuolo e allunga le distanze sulla Roma, portandosi a +6 dai giallorossi. Il tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, nell’intervista post-partita ha dichiarato di voler consolidare il quarto posto per poter giocare in Champions League anche la prossima stagione. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“Vittoria importante per la nostra classifica. Speravo di ritrovare le stesse situazioni di Valencia e in parte le ho viste. Champions League? Speriamo che ci possa essere un po’ di pubblico ad agosto, il calcio senza tifosi perde tanto. Vogliamo arrivare quarti per giocare ancora l’Europa in un contesto diverso da quello attuale”.