Gasperini: “Domani abbiamo un vantaggio, per la Roma è difficile rientrare nel discorso Champions”

Che gara sarà quella di domani?

Sarà difficile con tutti, il campionato è pieno di trappole. Ora gli scontri diretti valgono di più. Con la Roma c’è un vantaggio, per loro è più difficile rientrare nel discorso Champions.

In caso di vittoria sarebbe la 100a vittoria?

Sarà una partita importante per tutti, stanno preparando una semifinale di Europa League. Devono sperare di arrivare fino in fondo e vincere la competizione, per noi l’importanza è elevata, ma sono arrivati in semifinale di Europa League.

Non le ha dato fastidio questa presa di posizione dei top club? Ha dato fastidio a tutto il mondo, abbiamo visto le reazioni. Quello che abbiamo ottenuto lo abbiamo ottenuto sul campo. Siamo contenti di questo.