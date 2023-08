L’ex allenatore giallorosso Rudi Garcia è pronto per una nuova stagione in Serie A alla guida del Napoli. Garcia ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Tra le tante dichiarazioni alcune parole anche sulla sua avventura nella Capitale:

Su Totti: “Totti era un grande campione, come Cristiano. Uno dei pochi che vedeva prima di tutti sul campo e aveva la qualità tecnica per realizzare ciò che aveva visto. Era pazzesco”

Su Spalletti: “Gli ho lasciato il posto a Roma, ho preso il suo qui a Napoli. Ho grande rispetto per l’allenatore, ha fatto grandi cose a Napoli”

Su Mourinho: “L’ho già incontrato quando era al Real Madrid e io alla Roma. Oggi è un concorrente, però la gioia che ha ridato ai tifosi della Roma è importante, lo stadio è sempre pieno. Ha vinto tante cose, ha un palmares pazzesco”

Sui tifosi della Roma: “A volte non sei profeta in patria, forse sono riconosciuto più in Italia che in Francia. La verità per un allenatore sono i suoi ex calciatori che parlano di lui, quindi se c’è una grande percentuale di buone parole, allora hai fatto abbastanza bene. Sono andato a un concerto all’Olimpico dopo aver firmato con il Napoli e i tifosi della Roma sono stati carini dicendomi ‘Peccato, ma ti vogliamo bene. Quindi auguri e in bocca al lupo’”.