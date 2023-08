Il Club e la struttura sanitaria saranno fianco a fianco per l’intera durata della stagione 2023-24. La clinica offrirà assistenza medico-infermieristica per i calciatori giallorossi in occasione delle partite allo Stadio Olimpico di tutte le competizioni: Serie A, Coppa Italia ed Europa League, nonché per i match casalinghi dell’AS Roma Femminile e del settore giovanile.

AS Roma e Mater Dei condividono soprattutto il legame con il territorio ed entrambe le realtà possiedono una naturale propensione all’innovazione nei propri settori di riferimento.

La clinica è presente ormai nella città di Roma da più di 50 anni ed è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative italiane ed internazionali, con esperienza in ambito medico-ospedaliero e tecnologie di ultima generazione.