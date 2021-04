Garcia: “La Roma si merita di vincere qualcosa il prima possibile. Spero che Fonseca possa portarla in finale”

Rudi Garcia, tecnico del Lione, è stato intervistato da Sky Sport ed è tornato a parlare della Roma. Queste le sue parole:

Ha visto la partita ieri sera?

Il risultato non è buono, speriamo che sia ancora possibile andare in finale. E’ molto complicato: non bisogna fare solo quattro gol, ma anche non subirne. Che il Manchester United non segni all’Olimpico è difficile da pensare. Può succedere di tutto, speriamo che accada. Roma si merita di vincere qualcosa il prima possibile. Quella di ieri è stata una partita bizzarra, con tre cambi nel primo tempo. All’intervallo non era più possibile cambiare. I due rigori sono entrambi generosi. Nel primo tempo aveva fatto bene, non mi aspettavo una seconda frazione così, anche se la qualità del Manchester è importante.