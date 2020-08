Garcia e l’esultanza da “romanista”

Il Messaggero – Rudi Garcia, il giustiziere della Juventus in Champions League alla guida del Lione, è ricomparso su smartphone e pc mentre finge di suonare il violino, nelle celeberrima protesta di quel Juve-Roma 3-2 caratterizzata dagli errori dell’arbitro Rocchi. Nella notte dell’Allianz Stadium il suo sorriso era raggiante: “Questa è lamia sconfitta più bella” e, alla domanda di un cronista che gli ricordava quell’amara serata in giallorosso, Garcia non si è sottratto: “Amici romanisti ce l’abbiamo fatta!”, ha esclamato divertito.