Vittoria per 1-0 da parte del Gambia nella sfida amichevole contro il Togo. Altri minuti in nazionale per Ebrima Darboe, centrocampista della Roma, che aveva debuttato tre giorni fa nella sfida vinta 2-0 sul Niger, subentrando però stavolta nel finale. La sfida è stata decisa dalla rete di Gomez al 74’.