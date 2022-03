Pausa nazionali alle porte e Trigoria che si svuoterà in vista degli impegni internazionali. Tra i partenti anche Ebrima Darboe: il centrocampista è stato infatti inserito dal ct del Gambia nella lista dei convocati per la doppia sfida contro il Ciad, match valido per il turno preliminare delle qualificazioni alla Coppa D’Africa del 2023. Darboe sarà impegnato mercoledì 23 a Yaounde, in Camerun, e martedì 29 ad Agadir in Marocco per il ritorno.