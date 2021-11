In vista del ritiro preparatorio in vista della Coppa d’Africa (in programma a gennaio) a Dubai, il c.t. Tom Saintfiet ha convocato Ebrima Darboe. Il centrocampista della Roma disputerà anche l’amichevole di martedì 16 contro la Nuova Zelanda. Schierato titolare sia all’andata che al ritorno contro il Bodo/Glimt, Darboe è incappato in due prestazioni negative. Ciononostante, è pronto a firmare il rinnovo con il club giallorosso fino al 2026.