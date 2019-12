Non si placa la grana Nzonzi in casa Galatasaray. Il francese in prestito dalla Roma, insieme al compagno di squadra Seri, si è lamentato degli allenamenti dell’allenatore Fatih Terim. Ad appoggiare l’ex Siviglia anche il presidente del club turco ed alcuni dirigenti. Con ogni probabilità l’esperienza del classe 88′ ad Istanbul terminerà presto e su di lui è già alto l’interesse di Everton e Lione. Lo riporta fanatik.tr