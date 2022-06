Fuzato, parla l’agente: “Ibiza scelta giusta. A 25 anni Daniel è pronto per una nuova avventura”

Daniel Fuzato dopo 4 anni lascia la Roma per approdare all’Ibiza a titolo definitivo. Di seguito l’intervista del suo agente, Maragon, a okcalciomercato.

Come si è arrivati alla scelta di lasciare la Roma?

“Il tutto è nato in primis dall’idea di Daniel di voler giocare con continuità. In questi quattro anni a Roma è stato molto felice, però ha quasi 25 anni e si sente pronto per una nuova avventura. I club di Serie A solitamente preferiscono prendere portieri più esperti, quindi abbiamo preso questa decisione di mandarlo in Serie B, in modo che possa andare a giocare e mostrare le sue qualità”.

Avete ricevuto altre offerte oltre a quella dell’Ibiza?

“Inizialmente ci siamo messi a cercare un club che potesse accogliere Fuzato e tra tutti, abbiamo colto anche l’interesse dell’Ibiza. Quella degli spagnoli però, non è stata l’unica offerta per Daniel, ne abbiamo ricevute almeno 4 o 5”.

Cosa vi ha convinto alla fine a scegliere l’Ibiza?

“Abbiamo inizialmente parlato con il direttore sportivo, Miguel Angel Gomez, con il presidente Amadeo Salvo e anche con Marco Borriello per impostare la trattativa. Loro sono stati molto bravi a presentarci il progetto dell’Ibiza, che è un progetto molto ambizioso ed è riuscito a convincere anche Daniel. Inoltre, Ibiza è una meta che tutti conoscono e nonostante sia un club che milita in Serie B, sappiamo che ha molta visibilità e sarà un passo importante per la carriera di Daniel”.