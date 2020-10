Futuro e Sarri, incrocio Roma

La Nazione (R.Galli) – Ci sono tante cose che vanno oltre la sfida sul campo nell’incrocio di domani tra Roma e Fiorentina. C’è uno specchio di futuro, ma anche del recente passato. Manovre di mercato, con Spinazzola e Florenzi da una parte e Biraghi dall’altra, che hanno agitato un bel pezzo del mercato chiuso ad ottobre. Affari in ponte, forse, ma nulla di fatto. Stesso risultato per quanto riguarda Vlahovic: i giallorossi avevano bussato in modo concreto sulla porta viola per acquistare il centravanti, offrendo 25 milioni, ritenuti troppo pochi per i dirigenti. E’ possibile un sondaggio a gennaio, per poi tentare l’assalto la prossima estate. Roma-Fiorentina accende anche altri motivi di discussione, con al centro Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Juventus, impegnato in queste ore con la rescissione del contratto con i bianconeri, è quotato come favorito ora per la panchina giallorossa, ora su quella viola. E’ probabile che chi uscirà sconfitto domenica andrà a riaccendere le voci relative al futuro di Sarri.