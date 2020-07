Fuori dal tunnel: la Roma ritrova il gol di Zaniolo

La Repubblica (M. Pinci) – Il 12 gennaio Nicolò Zaniolo lasciava il campo dell’Olimpico in lacrime e con un legamento crociato rotto, mentre la Roma perdeva un quarto posto che non avrebbe poi più ritrovato lungo il suo cammino in campionato. Ieri a Brescia il talento romanista è tornato al gol, mentre la squadra ha collezionato il secondo successo consecutivo, con segnali positivi che fanno sperare bene per il futuro. A fine partita Zaniolo ha detto: “Questo è il punto di partenza, ora voglio l’Europa League“. Per il proprio futuro, il classe ’99 ha scommesso sulla Roma: Mourinho lo vuole al Tottenham, Conte e Sarri stravedono per lui. La Roma ha fissato il prezzo: 70 milioni. Ma ora può dimostrare che non tutto ha un prezzo.