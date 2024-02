Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato nel pre partita di Frosinone-Roma. Ecco le sue parole:

DE ROSSI A DAZN

Come stai vedendo Paredes?

Lo vedo bene come gli altri centrocampisti. Mi sta piacendo molto come sta giocando, la mia maniera di vedere il calcio si accoppia bene con le sue qualità. Sono soddisfatto con tutti e spero continui così.

Cosa si dice a un giocatore come Baldanzi all’esordio da titolare?

Non gli si dicono troppe cose, è stato comprato per essere il futuro titolare della Roma e secondo me della Nazionale anche. La prima settimana era un po’ timido, questa timidezza è andata subito via, si è inserito bene nel gruppo e nei cambi di rotazione che faccio lui deve essere sempre presente, sono tranquillo.

Svilar?

Entrambi i portieri sono forti, in questo momento vedo bene lui e voglio dargli fiducia e stabilità, giocherà lui.