Luca Mazzitelli, calciatore del Frosinone, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

MAZZITELLI A DAZN

È il momento di dare il massimo viste le tante assenze?

Sì, assolutamente. Già da un po’ lo stiamo facendo, ci sono giocatori che si sono adattati a ruoli non loro e anche oggi ce la metteremo tutta.

Com’è ritrovare De Rossi dopo tanto tempo?

Sono contento per lui e per la grande occasione, un grande in bocca al lupo.