Frosinone-Roma 1-4. Poker dei giallorossi con Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan

Pagine Romaniste – Prosegue il percorso di avvicinamento della Roma alla prima gara ufficiale della stagione 2020/21, il 19 settembre contro l’Hellas Verona. Gli uomini di Paulo Fonseca, dopo aver affrontato e battuto la Sambenedettese a Trigoria per 4-2, fanno visita al Frosinone di Alessandro Nesta, squadra che milita in Serie B. I giallorossi hanno battuto i gialloblu 4-1 grazie alle reti di Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan.

TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti (60′ Ghazoini), Ariaudo (46′ Szyminski), Capuano (46′ Krajnc); Salvi (46′ Zampano), Tribuzzi, Maiello (60′ Errico), Vitale, D’Elia (72′ Giordani); Ciano (46′ Trotta), Ardemagni (46′ Dionisi, 68′ Tonetto).

A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Bastianello, Beghetto, Coccia, Santarpia.

Allenatore: Alessandro Nesta.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (45′ Mirante); Mancini (69′ Trasciani), Cristante, Ibanez (60′ Jesus); Karsdorp (60′ Santon) Diawara (60′ Villar), Veretout (69′ Bouah), Calafiori (69′ Seck); Under (69′ Antonucci), Pellegrini (C) (60′ Perotti); Mkhitaryan.

A disposizione: Boer.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Marcatori: 14′ Karsdorp (R), 16′ Under (R), 36′ Pellegrini (R), 44′ Mkhitayran (R), 55′ Dionisi (F).

Ammoniti: –

Espulsi: –

Note: –

Arbitro: Davide Di Marco.

Assistenti: Tiziana Trasciatti – Lucia Abruzzese.

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 17.33 – Le squadre scendono in campo per il riscaldamento.

Ore 17.25 – La famiglia di Willy Monteiro è stata invitata dalla Roma al Benito Stirpe di Frosinone. Riceverà una maglia della Roma, quella che il piccolo tifoso sognava di indossare.

Ore 17.12 – Ecco l’undici titolare del Frosinone:

Ore 16.55 – La formazione ufficiale della Roma: