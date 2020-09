Frosinone, Nesta: “Abbiamo preso i gol per mancanza di condizione. Sono contento di quello che abbiamo fatto”

Il tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta, ha parlato al termine della sconfitta con la Roma di Paulo Fonseca. Il match è terminato 4-1 in favore dei giallorossi. Queste le parole dell’allenatore gialloblu:

NESTA A SKY

Quali risposte, positive o negative, sono arrivate da questa partita?

Sono abbastanza soddisfatto. Abbiamo preso dei gol per la mancata condizione. Questa è la nostra prima amichevole, la Roma aveva già qualche minuto in più sulle gambe, soprattutto i nazionali. A me dispiace, perché ho fatto il calciatore e quando si perdeva 4-1, anche d’estate, dava fastidio, però sono contento per quello che abbiamo fatto.

Sul gol di Under serviva la tua velocità…

No, no, io capisco i giocatori in questo momento, perché ancora manca la condizione, mi ricordo che anche io quando giocavo faticavo molto. Mi dispiace di aver preso qualche gol, ma è normale.

Tanti ex giocatori ora siedono sulle panchine. Pensi sia una scommessa giusta Pirlo per la Juventus?

Sì, perché loro lo conoscono, Pirlo ha mantenuto rapporti con loro anche dopo che ha smesso, quindi vuol dire che si fidano. Secondo me vuol dire che è bravo, perché loro lo conoscono molto bene.

Sulla carriera di Maldini da dirigente…

Credo che ognuno, d’istinto, deve cercare quello che vuole dopo il calcio. C’è chi vuole fare il dirigente e chi invece vuole stare in campo e fa l’allenatore come noi.

A cosa punta quest’anno il Frosinone?

Riproveremo anche in questa stagione a tornare in Serie A. Quest’anno abbiamo perso la finale playoff, nella mia vita ho vinto e perso tante finali, ma ci ho sempre riprovato.

Un messaggio per Zaniolo?

Un grande in bocca al lupo. So cosa si prova, so quanto lavoro serve. Deve tirar su le maniche e lavorare bene, deve curare le ginocchia come due figlie d’ora in avanti. Poi gli auguro di poter smettere quando vorrà lui, non per altre cose, perché io ho avuto tanti problemi e infortuni, ma ho deciso io di smettere a 38 anni, glielo auguro.