Friedkin vuole far scegliere Fonseca. Fienga valuta Pereyra del Watford

Il Messaggero (S.Carina) – A Trigoria, vista anche la disponibilità attuale, non viene ritenuto possibile trovare un sostituto di Zaniolo. La linea emersa, quindi, è “rimaniamo così“. Una riflessione è stata scartata sul nascere proprio lunedì sera. Il riferimento è a Bonaventura. La risposta alla telefonata, per capire se ci fossero dei margini per inserirsi, è stata negativa. L’altro contatto è di poche ore fa e riguarda Pereyra del Watford che è stato offerto. E’ retrocesso con la sua squadra e non vuole rimanere in Inghilterra. I Pozzo possono cederlo e riportarlo all’Udinese. Una trattativa per Fienga che potrebbe avere dei costi troppo onerosi. Ufficialmente è valutato 12 milioni di euro, ma il costo è destinato a scendere. Grazie al decreto liquidità l’ingaggio, meno di 3 lordi, non sarebbe un problema. L’intenzione, per adesso, è di iniziare la stagione senza sostituire Zaniolo. In rosa ci sono già Mkhitaryan, Pedro, Perez e Pellegrini che Fonseca vorrebbe utilizzare più in mediana per regalare qualità al reparto. Si potrebbe eventualmente bloccare la partenza di uno tra Under e Kluivert, visto che anche Perotti è destinato a lasciare Trigoria.