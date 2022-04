Friedkin, versati altri 6.5 milioni nelle casse della Roma

L’attività di direzione e coordinamento sulla AS Roma S.p.A. , ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, è attualmente esercitata da NEEP Roma Holding S.p.A., la quale detiene complessivamente, in via diretta, n. 523.760.227 azioni ordinarie AS Roma, pari all’83,284% del capitale sociale della Società. Nel dettaglio, si segnala che non sono state poste in essere operazioni differenti da quelle comunicate nella Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione

il 25 febbraio 2022, ad eccezione di:

– finanziamenti soci per un totale di 39 milioni di euro da parte di RRI, per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo di cui 25 milioni di euro ricevuti a gennaio 2022, 7,5 milioni di euro ricevuti a febbraio 2022 e 6,5 milioni di euro ricevuti a marzo 2022;

– risoluzione di due contratti di consulenza direzionale, commerciale ed informatica, il primo tra Roma Studio e TFGI Investments LLC ed il secondo tra Soccer SAS e TFGI Investments LLC, che prevedevano complessivamente un valore massimo di 1 milione di euro.