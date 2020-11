Friedkin, un doppio colpo per la Roma

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Anche nel giorno della partita contro il Cluj il pensiero del direttore sportivo da scegliere non abbandona la proprietà. Nel giro di poche settimane tante candidature sono state bocciate e poi sfiorite. Emenalo, Boto e Boldt hanno perso in fretta consistenza, Rangnick ha un profilo troppo ben definito per poter convivere con gli equilibrismi di Trigoria. Ora si sogna altro, profili abbastanza differenti: Campos, Sartori e Berta. Quest’ultimo è legato all’Atletico Madrid e non vuole recidere un legame ricco e vincente. Il ds dell’Atalanta ha detto no anche a PSG e Lione, pur avendo il contratto in scadenza. Resta Campos che, però, non potrebbe soggiornare in Italia più di sei mesi all’anno per non perdere la cittadinanza di Montecarlo. Sembra essere ai ferri corti con il Lille e non è escluso che a Roma possa mandare un suo braccio destro. A caccia di gloria questa sera c’è anche la Roma. Vincendo l’Europa League i giallorossi farebbero un doppio colpo: tornare a vincere un trofeo e qualificarsi per la Champions League.