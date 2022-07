Diecimila tifosi della Roma sono accorsi all’EUR per dare un caloroso benvenuto a Paulo Dybala che per la prima volta si presenta al popolo giallorosso. Alle 21.21 la Joya si è mostrata al Colosseo Quadrato i cui colori per una notte sono stati giallorossi. Dopo la gran festa di ieri, oggi il gruppo Friedkin sul profilo twitter ufficiale ha pubblicato alcune foto dell’evento, scrivendo: ”Nessuno accoglie i propri eroi come Roma, scenario incredibile creato dai tifosi”.