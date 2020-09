Friedkin studia la Roma

Il Tempo (F. Biafora) – Un’altra intensa giornata di lavoro per Dan e Ryan Friedkin. I due sono arrivati a Trigoria ieri poco prima delle 10 in compagnia del fidato Williamson per poi andarsene verso le 15:30. Nel mezzo sono stati di nuovo con la squadra e hanno tenuto importanti riunioni insieme a Zubiria (Calvo e Fienga sono ancora in isolamento e ci resteranno fino a lunedì). Tra i tanti impegni in agenda Dan ha cercato di incontrarsi con il sindaco Raggi per parlare dello Stadio della Roma: l’appuntamento era fissato ad oggi ma è slittato nei prossimi giorni per impegni della Prima Cittadina. Il Napoli ha abbassato le richieste per Milik: ora si accontenterebbe di 28 milioni (25 più 3 di bonus). Juan Jesus invece entra nell’ottica del Porto. Intanto due giovani lasciano la Capitale: Trasciani va al Teramo mentre Suffer va alla Spal. I giallorossi mantengono rispettivamente il 30% e il 40% sulla futura rivendita. Fissata per oggi pomeriggio la partenza di Zaniolo verso l’Austria.