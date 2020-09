Friedkin si schiera: “Pazienza e lavoro, così ci rialzeremo”

La Repubblica (F.Ferrazza) – “Per noi la Roma è prima di tutto una passione, non un business“. Questo il biglietto da visita scelto da Dan Friedkin che fa leva sui sentimenti e non sugli affari. Il nuovo presidente giallorosso fa un accenno alla questione stadio senza soffermarsi più di tanto su quello che era uno dei punti cardine di Pallotta: “Siamo pienamente impegnati a lavorare con la città per costruire un bellissimo impianto nuovo, il prima possibile“. Continua il low profile scelto dai Friedkin: “Il nostro modo di lavorare è diverso, perchè è più importante lavorare che parlare. Quando la Roma avrà qualcosa di concreto da dire, lo comunicherà“. “Crediamo che la Roma sia un po’ come un gigante addormentato e non c’è motivo per cui, col tempo, non possa competere seriamente per dei trofei a tutti i livelli. Abbiamo bisogno di pazienza“. Non sono stati toccati gli argomenti Totti e Dzeko, mentre su Fonseca: “Abbiamo avuto una videochiamata davvero positiva con Paulo e non vediamo l’ora di conoscere di persona lui e tutti i giocatori“. Molto probabilmente Dan e Ryan Friedkin saranno a Roma la prossima settimana.