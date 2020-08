Friedkin rilancia la Roma

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Oggi al mattino negli Stati Uniti, quando in Italia sarà pomeriggio, è previsto il closing. Se il titolo in Borsa non sarà “nervoso” non ci saranno cambiamenti di orario per il passaggio di proprietà. A Roma i contratti firmato dai rappresentanti degli studi legali, DLA Piper per Pallotta e Chiomenti per Friedkin, saranno controsiglati in uno studio notarile scelto dall’acquirente. Dan e Ryan Friedkin dovrebbero arrivare a Roma soltanto dopo il 7 settembre per evitare la quarantena legata alla pandemia. Nel nuovo Cda saranno cooptati, oltre al figlio, i manager di fiducia Watts, Williamson e Walker, oltre a una donna nel rispetto delle quote rosa. Già oggi, dopo il closing, ci sarà il primo vertice del board in videoconferenza con i dirigenti di Trigoria. Non è previsto al momento un nuovo direttore sportivo. Al termine del closing è previsto un comunicato, obbligatorio per la Borsa, e il nuovo presidente rilascerà una dichiarazione video.