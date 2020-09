Friedkin rassicura Fonseca: i big restano

Corriere dello Sport (R.Maida) – La Roma, d’accordo con Fonseca, ha rimandato la prima uscita pubblica del tecnico. In primo luogo perchè la partita contro la Samb aveva molti assenti, e secondo perchè in un periodo di transizione societaria molto complesso ogni dichiarazione avrebbe potuto alimentare nervosismo e agitazione all’interno e all’esterno di Trigoria. Non è stato deciso se Fonseca parlerà dopo il match contro il Frosinone. Possibile che la prima conferenza stampa ci sia diretttamente il 18 alla vigilia della partita contro il Verona. Soltanto un po’ di “attenzione” alla comunicazione. Sono troppo poche le certezze per Fonseca che aspetta almeno Smalling per pianificare la prima di campionato. Da Fienga ha avuto una garanzia incoraggiante: nessuno dei big sarà ceduto, a parte Dzeko. E se anche Dzeko rimanesse cambierebbe poco. Tutti i giocatori che Fonseca ritiene intoccabili rimarranno. I Friedkin, intanto, sono impazienti di arrivare e non dovranno fare la quarantena, imposta dal Dpcm, essendo un viaggio legato al lavoro.