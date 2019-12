Friedkin non rilancia, Pallotta riflette

Giorni di frenetica attesa sull’asse Houston-Boston per quanto riguarda il destino della Roma. Friedkin è intenzionato a rilevare la maggioranza delle azioni del club capitolino ora in mano al consorzio guidato da Pallotta. In questo momento c’è una certa distanza tra l’offerta degli uomini del magnate texano, che non è intenzionato a rilanciare, e la domanda del patron giallorosso. Si attende prima di Natale un annuncio della sindaca Raggi sulla questione stadio, che sicuramente potrebbe facilitare la trattativa. Lo riporta Il Tempo.