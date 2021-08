Friedkin, nel 2023 aprirà il primo hotel in Italia: “Siamo entusiasti”

In attesa della presentazione del nuovo progetto per la costruzione dello stadio, Dan Friedkin ha annunciato l’apertura del suo primo hotel in Italia della linea Auberge Resorts Collection. Il tycoon texano avrà il compito di riqualificare il Collegio alle querce, hotel di Firenze che nel 2017 è stato comprato da Leeu Collection e che ha affidato al presidente giallorosso l’opera di rifacimento della location. Queste le parole dei Friedkin:

“Siamo estremamente entusiasti di espandere la nostra presenza in Europa con l’aggiunta di Firenze e del Collegio alla Querce. La nostra capacità unica di elevare e preservare le proprietà storiche si tradurrà in una nuova destinazione dinamica per la ricca cultura, la cucina eccezionale, l’arte, il design e le esperienze senza rivali in una città di fama internazionale. Siamo grati al fondatore di Leeu Collection, Analjit Singh, che ha avuto la visione di creare il resort più spettacolare di Firenze, e per la fiducia che ha riposto in noi per aiutarlo a realizzarlo”.