Friedkin libera la Roma

La Roma è di Friedkin. Il 29 dicembre 2019 verrà ricordata come una data storica per una delle squadre più amate dell’Italia. Nella notte Pallotta ha accettato l’offerta dal connazionale Dan: le cifre verranno ufficializzate preso ma secondo quanto filtra la valutazione finale sfiora gli 800 milioni complessivi. E’ stato necessario un ulteriore rilancio per accontentare il venditore. Friedkin non pagherà l’inter cifra, ma solo quanto occorre per assicurarsi la quota di maggioranza, una percentuale che andrà definita. Si tratta di una valutazione record per un club italitano. Le parti si stanno accordando però su un possibile bonus che spetterebbe a Pallotta in caso di ottenimento dal Campidoglio dei permessi a costruire lo Stadio. In pratica Friedkin restituirebbe gli 83 milioni che la vecchia proprietà aveva investito. Pallotta uscirà di scena, non subito ma nel giro di un anno, garantendo a se stesso una gustosa plusvalenza. Lo riporta il Corriere dello Sport.