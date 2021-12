Friedkin, in programma un nuovo resort in South Carolina

Dan Friedkin non si ferma. Oltre a guidare la Roma ed i nuovi progetti di sviluppo del club – a gennaio ci sarà l’incontro con Gualtieri per lo stadio – il magnate statunitense continua a programmare l’espansione delle altre attività imprenditoriali.

Come riportato da Houston Chronicle, Auberge Resorts Collection – azienda che raggruppa i 22 hotel e resort del Gruppo Friedkin – è in procinto di iniziare i lavori per il Dunlin, un nuovo resort di lusso in South Carolina. Dan Friedkin ha così presentato il progetto: “Il Dunlin offrirà una fuga indimenticabile in cui gli ospiti potranno immergersi nell’ambiente naturale incontaminato di Johns Island e nelle ricche attrazioni culturali di Charleston“.

I lavori cominceranno a gennaio e dovrebbero durare due anni. L’apertura è infatti prevista nel 2024. La struttura disporrà di 72 camere e suite in stile cottage e 19 ville. Il progetto farà parte degli altri 8 resort in cantiere del Gruppo. Il Dunlin, che prende il nome da un uccello costiero locale, sarà progettato dall’architetto Robert Glazier. Amanda Lindroth di Lindroth Design guiderà il design degli interni.