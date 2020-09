Friedkin in campo parla con la Raggi

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Una full immersion giallorossa. Anche ieri Dan e Ryan hanno passato tantissimo tempo a Trigoria, quasi sei ore, imparando giorno per giorno a conoscerla sempre meglio. Dan ripartirà domani sera, Ryan presumibilmente resterà nella Capitale. Entrambi potrebbero essere stasera a Cagliari. Ieri intanto è arrivata una richiesta formale al Campidoglio per un colloquio: le parti stanno verificando le rispettive agende, l’incontro avverrà nei prossimi giorni. Si parlerà molto dello stadio ma non solo. Dan è anche entrato in contatto con Vitek. Non solo per i terreni: il magnate ceco vorrebbe entrare in futuro in società con una quota di minoranza.