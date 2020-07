Friedkin: “È un momento difficile per la Toyota e i suoi partner commerciali”

L’emergenza sanitaria e successivamente economica causata dal Coronavirus ha avuto un impatto devastante sul mercato e sulle principali industrie del mondo. Non si è salvata da questa crisi neanche la Gulf State Toyota, di cui Dan Friedkin è Ceo. Il magnate texano, accostato più volte alla Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito allo Houston Chronicle: “È un momento particolarmente difficile per l’intero settore automobilistico, tra cui Toyota e i suoi partner commerciali. L’organizzazione continua a monitorare la situazione e prendere decisioni che assicurano un vantaggio a lungo termine per l’azienda. Introdurremo una serie di modelli nuovi, riprogettati o aggiornati per soddisfare le aspettative dei clienti”.