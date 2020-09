Friedkin debutta all’Olimpico. In difesa rispunta Verissimo

Il Messaggero (S.Carina) – E’ Verissimo l’alternativa a Smalling qualora dovesse venir meno l’ultimo assalto all’inglese. Non Marcao e nemmeno Todibo. E’ il centrale del Santos il giocatore scelto dalla Roma che ha incaricato della trattativa uno degli intermediari di maggior fiducia. Oltre 100 presenze con la maglia del Santos, classe ’95, piede destro. Nei mesi scorsi è stato molto vicino alla Sampdoria che è arrivata ad offrire 4,5 milioni. Per qualcosa di più la Roma può portarlo a casa. Eletto miglior difensore del Brasilerao, è un elemento abile nei contrasi aerei, dotato di una buona personalità e qualità nei piedi. Quelle che non manca nemmeno a Borja Mayoral. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e la Roma lo acquisterà con la formula del prestito (che può variare da 1 a 3 milioni) con diritto di riscatto. La valutazione complessiva è di 13 milioni ai quali andrà scalato l’importo del prestito. Intanto Dan e Ryan Friedkin sono pronti all’esordio in casa in un impianto che per loro è soltanto di passaggio. Ne parleranno presto con la Sindaca Raggi.