Friedkin contro Commisso: sfida tra due americani agli antipodi

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Non potrebbero essere più diversi: Dan Friedkin, di cui nessuno ha mai sentito la voce, e Rocco Commisso, esuberante. La gara di domani tra Roma e Fiorentina mette davanti due tipi di società americane profondamente diverse, quella di Commisso molto attenta allo stadio e a questioni imprenditoriali (come del resto Pallotta), quella di Friedkin attenta anche ad aspetti finanziari come l’uscita dalla Borsa e la risanazione dei conti. Su entrambe i tifosi viola e giallorossi hanno però riposto molta fiducia per tornare ad alti livelli. Si scontreranno anche due allenatori profondamente diversi, Iachini e Fonseca. Col primo, nonostante i tifosi gli vogliano bene, che vede i nomi di Spalletti e Sarri essere accostati alla sua panchina e ne rimangono stuzzicati, e col secondo anch’esso rispettato dai tifosi ma coi quali non è ancora scattato il grande amore.