Friedkin alla conquista di Roma: dal ring di Cassius Clay alla lotta al Covid. Così Dan seduce la città

Di sicuro alla famiglia Friedkin è stato spiegato bene: per conquistare i tifosi della Roma, bisogna anche sedurre Roma. I nuovi proprietari hanno scelto la linea del bassissimo profilo. Per questo occorrevano dei cavalli di troia per muoversi e tra beneficenza, iniziative sociali e appuntamenti con la storia, paiono aver preso la strada giusta. Riuscendo persino ad accarezzare il mito dell'Olimpiade di Roma del 1960 e la leggenda di Cassius Clay.

La Roma accompagnerà i tifosi più anziani a vaccinarsi (servizio per quelli prenotati dal 6 al 20 aprile), fornirà pacchi alimentari agli abbonati più anziani, alle famiglie dei detenuti, ai bambini delle periferie, agli ospedali, ai reparti Covid e alla comunità di Sant’Egidio. E poi c’è la voglia di essere accanto alla città in battaglie giuste, come quella di salvare il ring dove Cassius Clay e Nino Benvenuti nella boxe hanno vinto l’oro ai Giochi Olimpici del 1960. Il ring si trova nella palestra Audace, a due passi dal Colosseo, ed era stato messo all’asta per salvare la struttura.