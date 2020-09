Friedkin al fianco di Zaniolo. L’operazione a Innsbruck

La Repubblica (M. Pinci) – Dan Friedkin scende in campo per Zaniolo. Non appena il numero 22 giallorosso ha manifestato la propria volontà di operarsi in una clinica diversa da Villa Stuart, subito il nuovo proprietario della Roma ha consigliato una clinica di fiducia della famiglia in svizzera. Alla fine però Nicolò ha scelto una strada diversa: operarsi (probabilmente lunedì) a Innsbruck dal dottor Fink, lo stesso che ha operato un anno fa Chiellini e Demiral a gennaio. Quella di Friedkin era una soluzione in più sopratutto per non far sentire solo il ragazzo.