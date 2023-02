Anche Cristoph Freund, ds della squadra austriaca, rilascia dichiarazioni in vista del match di Europa League Salisburgo-Roma.

Ecco cosa dice sui giallorossi: “Giovedì giocheremo contro un avversario molto forte. La Roma è al top della forma e sta avendo un rendimento stabile. Vivremo una grande atmosfera in uno stadio gremito. La partita sarà un altro momento clou per noi, non vediamo l’ora. Vedremo cosa succede, noi daremo tutto”. Lo riporta Sky Sport Austria.