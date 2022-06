Frattesi-Roma senza fretta. Piace Kalajdzic

Corriere dello Sport (R. Maida) – La nuova Roma sta prendendo forma. Dopo l’arrivo di Matic, nei prossimi i giorni verrà annunciato anche Svilar. Intanto, i giallorossi stanno chiudendo alcune trattive: il terzino destro Celik firmerà un contratto quinquennale e costerà circa 8 milioni, per la metà si dovrebbe chiudere anche per Solbakken, il quale raggiungerà Trigoria dopo il preliminare di Champions League di inizio luglio. Il successivo acquisto sarà una mezzala.

La prima scelta è Frattesi, per il quale la Roma possiede il 30% del cartellino. La valutazione del Sassuolo è di circa 30/35 milioni ed attualmente non cala. I Friedkin sono pronti ad affondare il colpo qualora la richiesta scendesse a 20/22 milioni poiché pagherebbero solo il 70% grazie alla clausola presente. Inoltre verranno inserite alcune contropartite tecniche all’interno dell’affare, probabilmente alcuni giovani.

L’alternativa è Ederson della Salernitana. Sabatini lo ha acquistato a gennaio per 6,5 milioni ed ora vale almeno il triplo. La Roma ha chiesto informazioni e la società campano non avrebbe problemi a trattare, ma sul calciatore ci sono anche Inter, Fiorentina ed Atalanta. La squadra di Nicola sarebbe pronta ad accogliere dei ragazzi emergenti, su tutti Felix, che proprio De Sanctis, attuale ds della Salernitana, portò alla Roma per 300.000 euro.

I giallorossi hanno effettuato anche dei sondaggi all’estero. Nella lista dei desideri c’è Ruben Neves, assistito da Mendes. Per l’attacco invece piace Sasa Kalajdzic, centravanti dello Stoccarda con il contratto in scadenza nel 2023. Il gigante ha caratteristiche diverse da Abraham e Shomurodov, infatti, essendo alto quasi due metri, è insuperabile sulle palle alte.