Frattesi, la pista è calda. Ma servirà ancora tempo

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – I rinforzi a centrocampo non si fermano a Matic. È calda la pista per Frattesi, proseguono i contatti con l’agente del centrocampista e i due club. Davide, romano di Fidene, è cresciuto nella Lazio, per imporsi poi nel settore giovanile giallorosso.

Il giocatore del Sassuolo resta un grande obiettivo per completare il centrocampo. Oggi il cartellino è tutto del club emiliano, ma la Roma ha avuto per due anni il diritto di recompra che non ha esercitato. Due anni fa era fissato a dieci milioni, lo scorso a quindici. Ma il club, pur avendo perso il giocatore, ha mantenuto il diritto al 30 per cento della rivendita. Il Sassuolo parte da una valutazione di 30 milioni, mentre per la Roma si abbasserebbe a venti.