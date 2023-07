L’ormai ex obiettivo di mercato della Roma, Davide Frattesi è tornato a parlare del suo approdo all’Inter. Svelando anche alcuni retroscena. A Dazn ha raccontato i motivi della sua scelta e di come dopo la scorsa estate, in cui Pinto e Carnevali non hanno trovato l’accordo per farlo tornare a Trigoria, abbia messo in secondo piano i motivi sentimentali nella sua decisione. Ecco un estratto delle sue parole: “Mi hanno convinto le parole di Marotta? In realtà un anno e mezzo prima, quando col Sassuolo vincemmo 2-0 a San Siro. Rimasi colpito dallo stadio e dai tifosi, ho saputo che l’interesse era concreto, avevo già praticamente scelto”.