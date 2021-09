Francia, Veretout convocato per le Final Four di Nations League – FOTO

La Francia chiama e Veretout risponde. Seconda convocazione consecutiva per il centrocampista della Roma che è stato inserito nella lista dal ct Deschamps per la Nations League. I transalpini sfideranno il Belgio in semifinale e, in caso di finale, una tra Italia e Spagna. I match si giocheranno nella prossima sosta per le Nazionali.

Les 2️⃣3️⃣ joueurs qui disputeront le "FINAL 4" de la Ligue des Nations 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/lEqJODAmF5 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 30, 2021