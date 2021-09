Ancora qualificazioni ai Mondiali in Qatar per la Francia. La squadra di Dechamps affronterà la Finlandia per l’ultima partita prima del ritorno nei rispettivi paesi. Il tecnico ha reso noti gli 11 che scenderanno in campo: Veretout parte dalla panchina. Questi gli 11 scelti:

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Kimpembe, Varane, Zouma; Dubois, Rabiot, Pogba; Theo Hernandez; Griezmann; Benzema, Martial.