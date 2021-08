Fra Torreira e Zakaria: serve un pezzo in più in mezzo

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – La lista dei giocatori in attesa di una sistemazione si assottiglia ogni giorno. Mancano solo i dettagli per ufficializzare il trasferimento di Coric allo Zurigo, anche Bianda è vicino ad accasarsi al Nancy. Torna in Francia dopo due annate molto deludenti ed è già volato a Nancy per la firma sul contratto. Olsen ha diverse offerte in Premier League, ma finora niente di concreto. Se Tiago Pinto riesce a piazzare altri esuberi, può fare un ultimo colpo a centrocampo. Un’operazione last minute per accontentare Mourinho, che anche dopo la prima partita ufficiale in Turchia ha detto che alla squadra manca qualcosa.

Leggi anche: Olimpico (mezzo) pieno. Venduti tutti i biglietti come voleva Mourinho

La Roma è alla ricerca di un centrocampista. Il primo nome fatto da Mourinho è stato quello di Xhaka, i tentativi per lui sono rimasti vani dopo due mesi di trattative, ma dall’Arsenal può arrivare un altro centrocampista. I Gunners devono sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Lucas Torreira, 25 anni, può arrivare in prestito gratuito, ha il contratto in scadenza nel 2023 e l’ultima stagione in prestito all’Atletico Madrid è stata un mezzo flop, poche presenza da titolare e tanta panchina. Torreira non ha la fisicità e il carisma di Xhaka, ma può ricoprire quel ruolo in cabina di regia. L’ingaggio da tre milioni e mezzo può rappresentare un ostacolo, ma il decreto crescita può agevolare l’operazione.

Leggi anche: Sabatini: “La storia tra Totti e Spalletti ha oscurato il gran lavoro di Luciano in giallorosso. Roma e Napoli saranno le sorprese del campionato”

L’altro centrocampista preso in considerazione è Denis Zakaria, che si svincola tra dieci mesi dal Borussia Moenchengladbach. Ha forza fisica ed è un profilo completamente diverso da Torreira. Mourinho preferirebbe lui, ma il club tedesco chiede 15 milioni, troppo per un giocatore che a fine stagione sarà svincolato. Offerto anche l’austriaco Florean Grillitsch, 26 anni, dell’Hoffenheim, contratto in scadenza come Zakaria. Costa meno, ma non rientra nei piani dello Special One. Offerto anche Pjanic, ma la Roma non prende in considerazione profili come il suo. Jorge Mendes ha proposto a Tiago Pinto Palhinha, centrocampista di 25 anni in forza allo Sporting Lisbona, mediano alto 1.90 e forte fisicamente. Il costo è molto elevato e su di lui c’è anche il Tottenham. Per fare un ultimo acquisto Tiago Pinto deve cedere ancora.