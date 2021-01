Fortino Olimpico senza tifosi

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – In questo campionato la Roma è la squadra che ha fatto più punti in casa. A gennaio i giallorossi giocheranno 5 partite su 6 tra le mura amiche ed è un calendario da sfruttare per migliorare la classifica. Una volta i tifosi erano il dodicesimo uomo in campo, ma nonostante questa assenza, la Roma non sbaglia un colpo. Il ruolino recita 6 vittorie e 2 pareggi. Dietro ci sono Inter a 16, Milan a 15 e Napoli a 13. L’unica gara in trasferta di gennaio sarà la prossima contro il Crotone.

E’ anche vero che le uniche avversarie di prima fascia affrontate all’Olimpico sono state Juventus e Sassuolo e sono arrivati due pareggi. Intanto domenica Pau Lopez ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta in campionato e adesso può riprendersi il posto da titolare. Con lui in campo la Roma ha sempre vinto.