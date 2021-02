Fonseca: “Niente mi soddisferebbe di più che regalare un titolo ai tifosi della Roma”

Paulo Fonseca ha rilasciato delle dichiarazioni al portale Uefa.com. Tra gli argomenti trattati la sua filosofia di allenatore. Ecco le sue parole:

I tuoi tre principi fondamentali come allenatore

Passione, disciplina e ambizione. Per cominciare, penso che dovremmo avere una passione per tutto ciò che facciamo e dobbiamo trasmettere quella passione per avere successo. Sono appassionato del mio lavoro. Ovviamente, questo è uno dei principi che penso dovrebbero essere instillati nella squadra. Se non siamo appassionati o entusiasti di ciò che facciamo, ovviamente, tutto il resto diventa molto più difficile. Poi c’è la questione della disciplina. Questo è fondamentale per il nostro lavoro. Avere disciplina in ciò che facciamo, in ciò che trasmettiamo agli altri e nella formazione di un’identità all’interno della squadra. La disciplina è qualcosa a cui non possiamo rinunciare. Avere una squadra disciplinata è la chiave per creare un’identità che è qualcosa che noi, come allenatori, cerchiamo. Poi c’è ambizione. È importante trasmettere ambizione ai giocatori e alla squadra nel suo complesso. Giochiamo per vincere. Dobbiamo giocare senza paura e con fiducia. Questi sono tre principi che considero fondamentali per il successo di una squadra.

Sulla tua esperienza a Roma, dove sei da 18 mesi.

Essere un allenatore in Italia è abbastanza impegnativo e molto diverso da quello che mi aspettavo. Ma, 18 mesi dopo, posso tranquillamente affermare che abbiamo creato un’identità come squadra. I giocatori ora sono più ambiziosi e, come allenatore, sento anche di aver perfezionato la mia strategia nelle sfide che costituiscono la difficoltà in Italia. In questi 18 mesi sento che la squadra ha fatto grandi progressi e sento che ora siamo molto più forti di quando sono arrivato qui. Gli allenatori qui affrontano un altro problema: visto il numero di gare, non abbiamo molto tempo per allenarci. I giocatori devono recuperare dopo ogni partita e penso che la continuità sia fondamentale.

A proposito del Braga, il tuo prossimo avversario in Europa League, che ha già allenato

Ho ricordi meravigliosi e non si tratta solo di quello che abbiamo ottenuto sul campo. Il trofeo che abbiamo raggiunto è stato il rapporto costruito nel club. Non ho parole per descrivere quello che provo per queste persone, quello che provo per lo Sporting Clube de Braga. Sarà difficile affrontarli, ma sarà bello vedere i miei vecchi amici di Braga, vedere un club e un posto dove ero così felice.

I punti di forza del Braga

Mi aspetto una partita molto difficile. Conosco molto bene la squadra, conosco il loro allenatore (Carlos Carvalhal), che è un tecnico di alto livello. Carlos sta facendo un lavoro magnifico. Il Braga è una squadra con una propria identità e sarà una sfida molto dura per noi. Il Braga è ora una delle squadre più forti del Portogallo e, come ho detto, è una squadra con una propria identità e non riesco a identificare alcun punto debole. Nel complesso, è molto ben organizzato e molto ben allenato. Sono una squadra forte in tutte le situazioni di gioco, il che significa che saranno due partite molto difficili.

Il rapporto con Carlos Carvalhal e un regalo speciale

Abbiamo un ottimo rapporto. Gli ho anche detto che lo aspetta una bottiglia di vino italiano. Carlos è un ottimo allenatore, una grande persona, qualcuno che ammiro molto, e sarà bello passare un po’ di tempo con lui dopo la partita. Sarà bello incontrarlo perché è una persona che ammiro davvero.

Sul vantaggio di giocare contro una squadra portoghese

Onestamente non credo sia un vantaggio. Ovviamente tornerò nel mio paese, rivedrò vecchi amici, ma questo Braga, con gli attuali giocatori, è diverso da quando ero lì. Quindi, non credo sia un vantaggio essere un allenatore portoghese che affronta una squadra portoghese. Quello che può essere visto come il nostro unico vantaggio è che seguo regolarmente il campionato portoghese, seguo le partite del Braga molto da vicino. Ciò non significa che non segua altri campionati. Ma non lo vedo come un vantaggio.

La voglia di vincere l’Europa League con la Roma

La Roma è un club ambizioso ed è sempre più vicina alla vittoria di titoli, qualcosa che non è accaduto con regolarità negli anni. Niente mi soddisferebbe di più che regalare un titolo ai tifosi della Roma, che sono meravigliosi e hanno tanta passione per la loro squadra. Vorrei ricambiare questa passione con buoni risultati. Tuttavia, dobbiamo restare con i piedi per terra ed essere realistici riguardo alle nostre possibilità. Per me questa Roma dovrebbe concentrarsi solo sulla prossima partita, che sarà molto difficile. Penso che sia impossibile per qualsiasi squadra di Europa League prevedere chi vincerà. Ci sono così tanti top club che competono in Europa League che è difficile nominare un vincitore. Faremo tutto il possibile per essere la squadra che vincerà. Tuttavia, il nostro unico obiettivo è la nostra prossima partita contro lo Sporting de Braga.

Ti sei vestito da Zorro quando lo Shakhtar si è qualificato per gli ottavi di Champions League. Cosa farai se vincerai l’Europa League con la Roma?

Non ho niente in programma né ci penso, ma chi lo sa? Qualcosa potrebbe succedere! Penso che a volte alcuni momenti nel calcio dovrebbero essere celebrati in maniera unica. Nonostante questo, non ho programmi per il futuro, anche se non chiudo la porta. Dipende da molte cose, ma può accadere, può accadere….