Fonseca: “Vittoria di carattere”. Mkhitaryan: “Tripletta speciale”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Vittoria per 3 a 1 a Marassi contro il Genoa e zona Champions raggiunta, superando in un colpo solo Juventus, Atalanta e Inter. Non poteva chiedere molto di più Fonseca, che a fine partita ha dichiarato: “È stata una vittoria di carattere della squadra, abbiamo avuto un atteggiamento forte e creato più occasioni per fare gol, mentre loro hanno fatto gol alla prima occasione. Anche senza Edin dobbiamo giocare allo stesso modo. Borja Mayoral ha disputato una buona gara, ha lavorato molto: ha sbagliato un gol ma è normale. Dobbiamo mantenere la concentrazione fino alla fine, era importante difendere bene e i calciatori lo hanno capito: sono contento per la personalità e il carattere dimostrati“. E alla domanda sulle ambizioni: “I nostri obiettivi non cambiano, lavoriamo per essere sempre più bravi e fare meglio dello scorso anno. Ora aspettiamo l’appello sulla partita persa col Verona: l’errore non ha portato nessun vantaggio”. Chi invece ha portato vantaggio alla Roma è Henrikh Mkhitaryan, autore di una tripletta contro i rossoblù. Queste le dichiarazioni dell’armeno: “È una tripletta speciale e devo portarmi a casa il pallone. Prima della partita ho parlato con Dzeko e mi ha chiesto di segnare: l’ho fatto ma abbiamo bisogno di lui e speriamo che torni presto perché per noi è importante”.