Fonseca: “Vittoria che ci da fiducia, guardiamo solo al futuro”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Tre gol senza subirne neanche uno, in questo campionato era successo altre sei volte nelle 31 gare precedenti. “Era importante vincere e non aver preso gol mi ha fatto piacere, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta. Tra Parma e Brescia abbiamo creato tante occasioni, dobbiamo sicuramente fare più gol” ha commentato Fonseca. Contava vincere e la Roma lo ha fatto in modo netto, a tratti anche convincente: “Ai ragazzi avevo detto che la vittoria contro il Parma sarebbe stata inutile se non avessimo vinto anche a Brescia. Vincere è importante per la fiducia, non solo per il quinti posto. Abbiamo mostrato ambizione e qualità di gioco, meritando di vincere. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita contro il Verona, un avversario non facile“.