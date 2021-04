Fonseca, una ripresa di consolazione: “È stata dura, ma ho visto personalità”

Il Messaggero (S.Carina) – Settanta minuti alle corde e nel finale la Roma ha rischiato addirittura di vincere. Tanto basta a Fonseca per dirsi soddisfatto della prova: “Non sono contento del risultato perchè non abbiamov into, ma della prestazione si. Abbiamo provato a fare pressione alta contro una squadra fortissima. Abbiamo fatto una partita con personalità contro una squadra con cui non è facile giocare“.

I segnali sono positivi: “La squadra ha mostrato personalità. Adesso c’è il Cagliari, penso che possiamo recuperare giocatori infortunati e vogliamo arrivare bene alla partita contro il Manchester“. Si torna a parlare delle due punte: “Abbiamo provato e non abbiamo avuto risultati. E’ vero che non lo abbiamo fatto dal primo minuto ma la squadra non è pronta per giocare con due punte. Quando è accaduto, onestamente non mi è piaciuto“.