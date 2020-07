Fonseca, una lunga caduta che porta all’Europa League

Il Messaggero (U. Trani) – “Siamo alla ricerca delle soluzioni e non delle colpe“, dice il Ceo Guido Fienga. Le sue parole sembrano scoprire le carte di Fonseca, che ormai ha deciso di fare gli esperimenti. Qualcuno per l’Europa League, l’ingresso di Zaniolo in rodaggio ne è la conferma, ma anche per la prossima stagione. Il portoghese si sente al sicuro, mentre è molto più incerto il futuro dei suoi gioielli, Pellegrini e Zaniolo, sui quale lo rassicura sempre il Ceo: “Il nostro compito è un progetto che prevede una stabilità della rosa“. Il tecnico anche è alla ricerca di stabilità e dunque vuole proseguire con le soluzioni adattate al San Paolo: “Andremo avanti così, non cambieremo molto. Non sono contento della sconfitta ma visto l’atteggiamento della squadra sono fiducioso, se giochiamo così siamo vicini al ritorno alla vittoria“.