Fonseca, una boccata d’ossigeno: “Ma dovevamo chiuderla prima”

Il Messaggero (S. Carina) – La Roma respira. E Fonseca ringrazia l’arbitro Fabbri. Per una squadra che contro il Parma merita di vincere per le occasioni create e per il gioco profuso, nell’economia della partita non può non pesare il grave errore del direttore di gara che nel finale non sanziona un evidente tocco con il braccio di Mancini. Buon per la Roma che può interrompere così una striscia di 3 ko consecutivi, superare il Milan e tornare al quinto posto in classifica insieme al Napoli. Per il tecnico il bicchiere è mezzo pieno: “Era importante vincere ma anche giocare bene. I ragazzi hanno reagito al momento di difficoltà. Sono soddisfatto della vittoria ma non del risultato. Potevamo segnare facilmente 3-4 gol, non dobbiamo soffrire così anche se non abbiamo concesso al Parma occasioni per segnare. Ripeto, abbiamo creato molto, dopo essere passati in svantaggio la squadra ha risposto bene“. Nelle cinque gare dopo lo stop, la Roma è sempre andata in svantaggio, ma il portoghese non fa drammi: “L’importante è dimostrare l’ambizione di vincere per 90 minuti. Abbiamo vinto una partita, è importante tenere questo atteggiamento anche per la prossima, altrimenti questo successo non conterà nulla“.