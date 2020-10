Fonseca: “Un buon pari, abbiamo avuto coraggio”

Il Tempo (F.Biafora) – “La mia squadra ha reagito bene, con coraggio e qualità, ma siamo scesi in campo per vincere“. Non è del tutto soddisfatto Fonseca dopo il pareggio per 3-3 contro il Milan. “Di bello abbiamo fatto tre gol, meno bello che ne abbiamo presi tre, è stata una partita molto equlibrata“. Su Giacomelli: “Non devo commentare i rigori, tutti noi abbiamo giorni in cui sbagliamo, tutti noi possiamo sbagliare, se l’ha fatto l’ha fatto per entrambe le squadre“. Per la sfida al CSKA Sofia, che ha esonerato il suo allenatore, al centro della difesa tornerà Smalling, mentre è da valutare Carles Perez.